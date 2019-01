Müstiliselt kadunud briti rokkbändi kitarrist võis oma kadumise lavastada

Manic Street Preachersi kitarristi Richey Edwardsit nähti viimati 24 aastat tagasi, kui ta sättis lennule Ühendriikide poole, vahendab Mirror. Veerand sajandit on möödas, aga justkui õhku haihtunud bändimehest pole siiani midagi kuuldud. Müsteerium jäi lahenduseta ja 2008. aastal kuulutas pere Edwardsi surnuks.

Edwards läks kaduma bändi hiilgeajal. Manic Street Preachers tõusis esile 1992. aastal glämmi- ja punkimagoga ning uue alternatiivse rokkpõlvkonna sõnumiga meeleheitest ja võõrandumisest. Pärast Edwardsi kadumist uut kitarristi ei otsitud: bänd tuuritab siiani kolmeliikmelisena. 2012. aastal astuti üles ka Tallinna lauluväljakul ja 2016. aastal Alexela kontserdimajas.

Pärast Edwardsi kadumist on Manic Street Preachers tegutsenud kolmekesi. Pildil James Dean Bradfield 2018. aasta septembris. FOTO: MAR/Capital Pictures/Scanpix

Nüüd on ilmunud raamat, mis avab müsteeriumi uue nurga alt, ning kõige tõenäolisem on variant, et Edwards lavastas oma kadumise. Raamatu «Withdrawn Traces: Searching For The Truth About Richey Manic» autorid on Sara Hawys Roberts ja Leon Noakes.

Teose teeb märkimisväärseks see, et kaasa lõi ka kadunud muusiku õde Rachel ning autorid said kasutada kõiki mehe päevikuid, fotosid ja kirjutisi. Lisaks õele andsid kommentaari veel mitmed Edwardsi lähedased, kes pole kunagi juhtunust avalikult rääkinud.

Autorid usuvad, et uuest informatsioonist piisab, et veenda ka neid, kes on varem Edwardsi kadumise lavastamise jutte kuuldes skeptiliseks jäänud.

Intervjuu Richey Edwardsiga 1992. aastal. FOTO: Kuvatõmmis videost

Uue informatsiooni kohaselt...

on Edwardsi peres olnud teisigi, kes on sarnastel asjaoludel kadunud ning ennast lähedaste eest peitnud.

tuleb Edwardsi koolitöödest välja, et ta oli kadumiste vastu suur huvi.

oli muusikul palju raamatuid, mis rääkisid kadumisest või eksiilis elamisest.

tundis Edwards suurt huvi kirjanike ja tegelaste vastu, kes elasid eksiilis, näiteks Arthur Rimbaud ja JD Salinger.

võis mehel olla Aspergeri sündroom, mis jäi diagnoosimata. Üheks sündroomi tunnusjooneks on raskused sotsiaalses suhtluses ning nendega toime tulemiseks suletakse ennast sageli maailma eest.

nägi kirjakandja David Rasmus kadunud muusikut 1995. aasta veebruaris Severni silla lähistel.

kohtus Edwards salapärase naisega, kes läks pärast Iisraeli. Enne kadumist rääkis ka muusik sellest, et soovib Iisraeli minna ning tegi endale isegi sellele viitavaid tätoveeringuid.

leiti kadumise päeval tema hotellivoodist kast, milles oli esemeid, mis viitavad kadumisele.

oli eelmisel ööl muusiku hotellitoas salapärane naine nimega Vivian, kellele mees kavatses anda oma passi. «Mul ei lähe passi enam vaja,» olevat Edwards naisele öelnud.

Edwards läks kaduma 1995. aasta 1. veebruaril. Viimastel andmetel oli 27-aastane muusik Londonis oma hotellitoas ning pidi bändiga Ameerikasse lendama. Edwardsi auto leiti hiljem Severni silla lähistelt ning spekuleeriti, et mees sooritas sealsamas enesetapu. Teadaolevalt oli muusikul probleeme enesevigastamise, anoreksia ja alkoholismiga.

Hiljem on olnud teateid, et kadunud rokkstaari on nähtud Kanaari saartel ja Indias.