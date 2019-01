Galerii: K-pop on popp! Korea poistebändi kontsertfilmi esilinastus tõi meie kinosaali triiki täis

«BTS World Tour Love Yourself in Seoul» on suurejooneline kontsertfilm, mis toob ainult ühel õhtul kinoekraanidele fenomenaalse Lõuna-Korea poistebändi BTS kauaoodatud «Love Yourself» maailmatuuri raames toimunud Seouli kontserdi, vahendab Forum Cinemas .

Coca-Cola Plaza 458-kohaline Scape saal müüdi igatahes välja, nii et on selge, et K-pop on ka eestlaste seas kuum teema. Filmi näidatakse täna ka Viljandis kinos Centrum ja Tartus kinos Ekraan, mille 150-kohaline saal on samuti välja müüdud. Viljandlastele veel pileteid jagub.