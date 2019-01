Vaata ja võrdle: kas Vene Kim Kardashian teeb kurvidega päris versioonile silmad ette?

Võrdlus seltskonnastaari Kim Kardashianiga venelannat aga ei meelita. «Kardashian jääb minust pikalt maha,» on Kvitko öelnud, vahendab NAIJ.com . Samuti väidab vene kaunitar, et tema keha on 100% loomulik ning eitab iluprotseduure.

Tõsielusarjast «Keeping Up with the Kardashians» tuntud Kim Kardashian on maailmakuulsate kurvikate naiste seast kahtlemata esirinnas ning tema tagumik on kõmumeediale palju kõneainet pakkunud. Kardashianil on Instagramis 125 miljonit jälgijat, Kvitkol aga siiani veel alla 10 miljoni.