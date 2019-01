Räppar The Game võttis uues laulus Kim Kardashiani ette ja kiirelt on mees seksistlike sõnade pärast maatasa tehtud

Räppar The Game, keda arvatavasti teismeea koolidiskodelt mäletate, avaldas uue laulu, milles mõnitab Kim Kardashiani, kuigi mehe sõbrad palusid tal teha vastupidi, kirjutab TMZ.

Väike klipp räppari uuest laulus lekkis eile õhtul sotsmeediasse, milles räägib «üks kord elus suhtest» Kim Kardashianiga.

«Ma hoidsin Kim Kardashiani kõrist. Ma panin ta oma lapsi neelama, seni kuni ta lämbus» on osa mehe üle-piiride laulusõnad, milles kasutab ka n-tähega sõna.

Allikad rääkisid ka, et soovitasid The Game'il enne laulu avaldamist Kanyega rääkida, kuid mehe arust oli see üleliigne. Game otsustas oma räppida «oma tõest», vaatamata tagajärgedele.

Kanye West tegi eelmisel aastal maatasa Drake ja Nick Cannoni, kui viimased tema abikaasa osas julgesid suud paotada. Fännid hoiavad hinge kinni, sest ei kujuta ette, kuidas Ye seekord reageerib. Siiani on mees madalat profiili hoidnud.

Ilmselgelt on räppari laulusõnad üle igasuguste sündsuse piiride ja mitte ainult Kimi fännid, vaid ka inimesed kellele naine ei meeldi, on maruvihased ja Twitter on vihasäutsudest punane, kirjutab Cosmopolitan.

«@KimKardashian ma ei ole küll sinu fänn, kuid ma usun, et naised peaksid teineteist toetama. The Game'i laulusõnad on täiesti lugupidamatud ja sa ei väärinud seda. Ta on naistevihkaja ja ma olen õnnelik, et sa leidsid Kanyes oma armastuse,» kirjutas üks naine Twitteris.

«See, kuidas The Game Kim Kardashianist räägib, on kulunud. Austa naist, kes on abielus ja kellel on juba lapsed,» säutsus teine.