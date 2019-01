15-aastane lauluõpetaja Mikk Kaasik võistleb Baltimaade parima laulja tiitli eest

Tartust pärit 15-aastane Mikk Kaasik on oma vanuse kohta supertalent. Vaatamata noorele eale annab poiss juba aktiivselt ansamblitunde. Ka saates tegi noormees pisikese ülevaate oma laulutunnist ning tegi koos ansambliga hääleharjutusi.

«Lauluõpetaja küsis, kas ma tahan hakata ansamblitunde tegema ja ma mõtlesin, et miks ma mitte, sest see on suur kogemus mulle ja siis oleks vähem koormust temal,» rääkis noor lauluõpetaja, keda õpilased taevani kiitsid.