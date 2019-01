Video: midagi enamat kui sportlane - karm ragbimängija Ben Foden laulab imekauni versiooni John Legendi hitist

Briti spordi-komöödia-paneelmäng «A League of Their Own», mille saatejuht on James Corden, on mälumäng, kus sinine ja punane tiim, mille kapteniteks on vastavalt endine kriketimängija Andrew «Freddie» Flintoff ja jalgpallur Jamie Redknapp, kus osalejad peavad vastama erinevatele spordi kohta käivatele küsimustele, ja sooritama mõne spordiväljakutse. Saates lõpus kõige enam punkte saanud tiim võidab.