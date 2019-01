Jalgpallur Emiliano Sala lend lükkus selgitamata põhjustel edasi 10 tundi ning viimasel minutil vahetus piloot

Ibbitson ööbis laupäeval ja pühapäeval Kyriadi hotellis, kus palus endale 21. jaanuaril hommikul poole kaheksaks tellida takso, et sõita lennujaama. Piloot tühistas varahommikul taksotellimuse ning veetis päeva hotellis. Hotellist lahkus mees 6 paiku õhtul.

«Härra Ibbotson palus mul tellida esmaspäeval takso 7.30-ks hommikul, et sõita lennujaama,» rääkis hotelli vastuvõtu administraator MailOnlinele.

Hotell on lennujaamast vähem kui viie kilomeetri kaugusel ning on populaarne nende seas, kes soovivad taskukohaselt reisida. Ka kõrvalolev Les Champs d'Avaux on kohalike ja turistide lemmikute seas.