Metsjeesuse nimel, milline naine! Eurovisiooni üks õhtujuhte on Iisraeli tippmodell

Bar Refaeli on sündinud 4. juunil 1985 ning on Iisraeli supermodell, telesaatejuht, näitleja ja ärinaine. Rafaelit loetakse üheks rahvusvaheliselt edukaimaks modelliks, kes Iisraelist tulnud on, kirjutab Wikipedia. Tema kõrval säravad Nina Broshi ja Michaela Bercu.