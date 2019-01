Melomaan Olav Osolin: oli vahva vaadata, kuidas Mahavoki liikmed said lõpuks kätte väljateenitud tunnustuse

Helilooja ja muusiku Heini Vaikmaa sõnul on tunnustus neile suur ja samas ka väga meeldiv üllatus. «Eks me ole kõik need aastad ajanud vaikselt, kuid järjekindlalt oma rada, seda nii instrumentaalmuusika kui ka lauludega,» kommenteeris Vaikmaa. «On rõõm tõdeda, et kuigi Mahavoki asutamisest saab tänavu juba 37 aastat, mängivad raadiojaamad meie laule ja muusikapalu endiselt üsna innukalt. Ju siis on meie looming kuulajatele meelt mööda - nii vanad hitid kui ka uued lood.»

Bändi pikaaegne solist Kare Kauks lisas, et südamega tehtud muusika loojale ei ole auhind kunagi eesmärgiks omaette. Samas arvas ta, et igasugune tunnustus Mahavoki tegevusele on ääretult positiivne. «See on ühtviisi tagasisideks, et meie töö on kellelegi väga korda läinud. Kindlasti oli see väga meeldiv üllatus, et bänd ka minu osalust väga kõrgelt hindas, kuna olen juba mitu aastat bänditegevusest kõrval,» lisas Kauks.