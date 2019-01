Video: vaata, kuidas reageeris üks suurim Eurovisiooni-fanatt Eesti eurolugudele

Paar päeva tagasi postitas Jake's Face Reacts YouTube kanalile video, milles reageerib 2019 aasta Eesti Laulu poolfinaliste. Eurovisiooni suur fänn on reageerinud juba ka näiteks Rumeenia, Ungari ja Prantsusmaa eurolaule.

«Eesti, sa tead, et võitsid mu südame eelmisel aastal. Ma usun, et sellest on isegi GIF tehtud, kuidas ma Elina Netšajeva laulmisele reageerin. Ma siiani ei suuda tema laulu vaadata, ilma et mul pisarad silma ja kananahk ei tuleks,» meenutab juutuuber Jack Elina eurolaulu «La Forza».

«Loodan, et kuulen ja näen midagi, mis suudab esindada Eestit samamoodi nagu tema seda tegi.»

Jake vaatas Rafi Uddini videot, milles oli pannud kokku Uddini top 24 Eesti lauludest. Jake vaatas videot esimest korda ning emotsioonid on vahetud ning Jake jagas oma esimesi mõtteid.

Esimesena kuulas mees Sünne Valtri laulu «I'll Do It My Way».

«Hmm.. Huvitav,» oli juutuuber laulust huvitatud ning Sünne üllatas meest ka helistikuvahetusega.

Peale Ranele laulule «Supernova» kaasa nõksutamist jahmatas mees Ödede laulu «Öhuloss» peale ära ning tegi suuri silmi.

«Kurb asi on see, et laul ise on väga kaasahaarav aga video tekitab minus judinaid,» oli Jack segadudes, kuid tantsis siiski laulule kaasa.

Kadiahi liiga õrnale vokaalile järgnes aga Cätlin Mägi ja Jaan Pehki «Parmumäng», mille peale juutuuber suuri silmi tegi, justkui oleks parmupill teda hüpnotiseerinud. Olukord kulmineerus õnneks naeratusega. Laul võttis mehe lausa sõnatuks ningta vaid raputas selle peale pead.

Teine laul, mis suuri silmi mehel tekitas oli Kaia Tamme laul «Wo Sind Die Katzen». «Mida?!» hakkas mees laulu peale naerma.

Olukorra päästis õnneks blond kaunitar Kerli Kivilaan oma looga «Cold Love», millele mees kaasa tantsima hakkas. «See mulle meeldib. Jumaldan ta häält, laul meeldib. Jah! Jah!»

Ka Sandra Nurmsalu «Soovide Puu» pani mehe kohe kaasa liikuma. «Okei, see mulle meeldib. Väga ilus.»

The Swingersi, Tanja ja Birgiti lugu «High Heels In The Neighbourhood» ajas aga mehe hoopis segadusse. «Neid on nii palju. Nii palju toimub!» tegi mees suuri silmi ja raputas pead.

Uku Suviste laul «Pretty Little Liar» pani mehe kohe ohhetama ning juutuuber kiitis väga Uku vokaalset võimekust.

Ka Ingeri võitis oma lauluga «Coming Home» kiirelt mehe südame ning Jack vaatas tema laulu lausa suu ammuli. «Kutid, see mulle meeldib!» kiitis ta noort laulumeistrit ning tema puhast tämbrit ja siirast laulu.

Xtrabasicu ja Emily ning Lacy Jay ja Marko Kaare laulud jätsid mehe pigem külmaks ning nende peale tegi ta nägusid.

Eurovisiooni-fanatt tundis Grete Paia kohe ära: «Ta tundub väga tuttav. Kuidas ma teda tunnen?»

«Jah, jah! Selleks ma siin olengi- vokaal, välimus, laul, esitus,» vaatas mees Gretet esitamas laulu «Kui Isegi Kaotan».

Ka Armeenia poiss Stefan võitis mehe südame oma lauluga «Without You», mis pani teda kohe kaasa nõksutama. «See mulle meeldib! Jah! Jah! Jah! Modernne, vokaalid, esitus, laul- jah!» kiitis juutuuber Stefani laulu.

Johanna Eendra pani Jacki oma lauluga «Miks Sa Teed Nii?» kohe liikuma ja kulme kergitama, kuid rohkem emotsioone mees laulu osas välja ei näidanud.

«Võrreldes teiste riikide finalistidega, neil olid tugevad osalejad. Mõned olid täiesti suvalised, sellest pole hullu. Siin on kõigi jaoks ruumi,» naeris juutuber.

«Ei, aga tõsiselt, siin oli 6 või 7 laulu, millel on potentsiaali võita siseriiklik võistlus.»

Eurovisiooni-fänn võttis nähtu lühidalt kokku ning tõi välja need lauljad, kes talle eriliselt silma paistsid- Grete Paia ja Kerli Kivilaane.

Jake on Ameerikas sündinud õpetaja, kirjanik, spordi ning Eurovisiooni-sõltuvuses juutuuber.