Ajaloolased tegi kindlaks sõduri, kes päästis Esimeses maailmasõjas Ernest Hemingway elu

8. juulil 1918 leidis Põhja-Itaalias Piave jõe ääres aset Austria suurtükiväe rünnak. Temperini paiknes nii, et ta jäi Hemingway ja plahvatanud pommi vahele.

Tulevane kirjanik armus siis ameeriklannast medõesse Agnes von Kurowskysse, kes oli temast vanem. Nende suhe andis Hemingwayle inspiratsiooni romaaniks «A Farewell to Arms» (Hüvasti, relvad). Selles teoses on Catherine Barkley nimeline medõde.

Morris ja Perissinotto tegid ajaloolisi dokumente uurides kindlaks, et 18 sõduri seas, kes Piave jõe ääres hukkusid, sai Hemingway elu päästa Temperini.

Morris avaldasid sel teemal raamatu «The Ambulance Drivers: Hemingway, Dos Passos, and a Friendship Made and Lost in War» (Kiirabiauto juhid: Hemingway, Dos Passos ning sõjas tekkinud ja kaotatud sõprus).