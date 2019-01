Britid on marus: miks prints Philipi autos on turvavöö hoiatussüsteem välja lülitatud?

«Uurimine näitas, et nii kuninganna Elizabeth II, ta abikaasa, prints Philipi kui veel mõne kuningliku pere liikme autodes on turvavöö hoiatussüsteem välja lülitatud. Seda põhjusel, et nad peavad seda mõttetuks ja häirivaks,» teatas meedia.

«See on kohutav, et kuningliku pere Land Roverites on see süsteem välja lülitatud. See on väga ohtlik. Need siniverelised arvavad, et seadused nende kohta ei kehti,» kirjutati sotsiaalmeedias.