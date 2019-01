Pildid ja video: naine elab tõelise «metslase» elu, kütib söögiks loomi ja peseb juukseid uriiniga

«Mul tekkis metsas elades kohutav kõõm. Üritasin seda juustest välja kammida, kuid see ei aidanud. Siis sain teada, et uriiniga pesemine võib aidata ja nii ma pesengi juukseid uriiniga,» sõnas uusmeremaalanna.

«Eluks ei ole tegelikult palju vaja, tarbimisühiskond on tekitanud vajaduse palju omada. Mul on kaks paari šortse, kolm T-särki, millest üks on pikkade varrukatega, üks kampsun, üks dressipluus, ühed pikad püksid, ühed liibuvad spordipüksid ja paar paari sokke. Lisaks kaks paari spordijalatseid. See on kõik,» teatas naine.