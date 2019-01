Vaata uuesti: Tommy Cashi EMA tänukõned olid humoorikalt geniaalsed!

«Tere kõigile! Mul on sügavalt hea meel vastu võtta see auhind,» sõnas Cash videos. «Tänan teid, kes valisid just selle albumi aasta parimaks. See on kõigile neile, kes täitsid Saku Suurhalli; neile, kes on toetanud mind alates esimesest päevast; kogu sound tiimile, produceritele - teieta see album poleks kunagi juhtunud.»