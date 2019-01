PILDID ja VIDEO Kadunud jalgpalluri Emiliano Sala õde Romina: olen kindel, et mu vend on elus

Briti Guernsey saare politsei ja merepääste asusid lennukit ja mehi kohe pärast nende kadumist otsima, kuid neid ei leitud ning 24. jaanuari õhtul lõpetati otsingud. Guernsey sadamaülema David Backeri sõnul võisid nii lennuk kui pardal olnud uppuda. Siiski on päästeüksused valvel, et kui La Manche’il seilajad midagi märkavad, on nad kohe valmis välja minema.