Kaduma läinud 3-aastane poiss leiti päevi hiljem elusalt

3-aastase poisi tädi Breanna Hathaway annab Facebooki tehtud postituses samuti teada, et poisiga on kõik hästi.

«Casey on terve, ta naeratab ja suhtleb. Tema sõnul veetis ta kaks päeva karu seltsis ning et jumal saatis talle sellise sõbra, et tal oleks turvaline,» kirjutas Breanna Facebookis. «Jumal on hea. Imesid tõepoolest juhtub.»