Pildid ja video: Türgis on Disney-stiilis kummituslinn

Türgi põhjaosas Mudurnus on Disney-stiilis kummituslinn

Külg külje kõrval seisvad valged halli katusega majad on tühjad, neis majades ei ole kunagi elatud. Lisaks pidi sinna kerkima ka kaubandus- ja vabaajakeskus, kuid selle ehitamiseni ei jõutud. Samuti puuduvad teed ja aiad.

Nüüd tahab Sarot Group, et kohus kuulutaks ta pankrotistunuks. See võimaldab neil majaehitusprojektiga alustada puhtalt lehelt.

Firma teatel on Türgis ehitusturu olukord normaliseerunud ja nad tahavad seni külmutatud projekti lõpetada sellel aastal. Lisaks araablastele ootavad nad maju ostma ka jõukaid ameeriklasi ja eurooplasi.

«Paaril viimasel aastal on üha enam ehitusprojekte jäänud pooleli ja mitmed firmad on läinud pankrotti. Kinnisvaraturul ei ole olukord kiita,» lisas Dumar.

Türgi meedia on Burj Al Babasi ristinud Dracula külaks, kuna see on tühi ja kummituslik.