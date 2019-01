End ise inimröövija käest päästnud 13-aastane Jayme Closs sai 25 000 dollarit

Tüdruk suutis pärast kolmekuulist vangistust end ise päästa ja ta leiti ta kodust rohkem kui 100 kilomeetri kauguselt, teatab cnn.com.

Hormel Foods, millele kuulub Jennie-O Turkey Store kauplus, pani tüdruku leidmise eest välja 25 000 dollarit. Seda tehti põhjusel, et Jayme vanemad, 56-aastane James ja 46-aastane Denise Closs, kes tütre röövija käe läbi elu kaotasid, olid nende pikaajalised töötajad.

Veel 25 000 dollarit lubas USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI), mis tegeles kadunud tüdruku otsimisega.

FBI kadunud inimeste lehekülg teatab, et 13-aastane Jayme Closs on leitud FOTO: Handout . / REUTERS/Scanpix

Nüüd teatas peakorteriga Minnesotas asuva Hormel Foodsi president Jim Snee, et kuna Jayme suutis end ise päästa, siis saab ta nende käest 25 000 dollarit.

«Oleme õnnelikud, et Jayme on elus ja terve. Ta on selle raha oma julguse ja nutikuse eest ära teeninud,» sõnas firmajuht.

Snee teatel loodi Jayme jaoks fond, kuhu raha paigutati ja head inimesed on valmis veel juurde annetama, et vanematest ilma jäänud tüdruk saaks täiskasvanuna iseseisvat elu alustada. Jayme Clossi sõnul tahab ta pärast keskkooli ülikooli minna ja siis on raha vaja.

Politsei teatel loobusid Kristin ja Peter Kasinskas, kes teatas tüdruku leidmisest politseile, neile ette nähtud FBI leiurahast. Ka nemad soovitasid anda selle summa julgele tüdrukule.

Peter ja Kristin Kasinkas andmas meediale intervjuud FOTO: KEREM YUCEL / AFP/Scanpix

FBI ei ole nende poolt välja pandud leiuraha suhtes veel otsust langetanud, kuid suure tõenäosusega langetatakse otsus Jayme Clossi kasuks ja tüdruk võib veel 25 000 dollarit saada.

Jaanuari alguses inimröövija käest pääsenud tüdruk selgitas politseile, kus teda kinni hoiti ning mõned tunnid pärast Jayme pääsemist arreteeriti 21-aastane Jake Thomas Patterson.

Jake Thomas Patterson FOTO: ZUMAPRESS.com/scanpix

Uurimisel ilmnes, et teismeline tüdruk oli jäänud mehele silma möödunud aasta sügisel ja mees oli teda mõnda aega jälitanud. Ta sai teada, kus ta elab ja millises koolis käib.

Patterson tungis 15. oktoobril 2018 Closside koju, tappes esmalt tüdruku isa James Clossi. Ema ja tütar varjusid vannituppa, kuid sissetungija lasi ka ema Denise Clossi maha. Mees viis tüdruku kaasa, teipides ta suu ning käed ja jalad kinni ning pani ta oma auto pagasiruumi.

Mees transportis tüdruku Wisconsini osariigi põhjaosas asuvasse Gordonisse, mis on Barronist 110 kilomeetri kaugusel.

Jake Pattersonile esitati süüdistus sissetungimises, mõrvas ja inimröövis.

Politsei teatel toimus Jayme Clossi vanemate James ja Denise Clossi matus 30. oktoobril 2018, kuid samal ajal said nad väljakutse, et Closside majja on sisse murtud.

Politsei tabas 32-aastase murdvarga, kelle nime ei avalikustatud. Uurimine näitas, et see mees ei olnud seotud Closside tapmise ja tüdruku röövimisega, vaid tegutses iseseisvalt.