Video: nubluga aasta parima laulu teinud Reket juba teab, kes on järgmine tõusev täht

Reketi sõnul tähendab nublu võidukäik seda, et plaadifirmade ja muusikakorporatsioonide aeg on läbi. «Mussi võib teha igaüks selliste vahenditega, nagu neil on, ja see võib tõusta väga kiiresti tippu,» arvas räppar.

Reket paljastas ka intervjuus, et tal on juba selge, kes Eesti muusikas järgmine tõusev täht on, kuid infot jagada ei tahtnud. «See on natuke aega veel saladus, aga on olemas küll,» jäi Reket salapäraseks.