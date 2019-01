Video: aasta naisartist Lenna räägib, kuidas nublu ta teele sattus ja kas pulmaks on bänd juba valitud

Aasta naisartistiks valitud Lenna ütles intervjuus, et teistele pöialt hoida tal aega polnud. «Pigem ma lootsin, et ma ise jõuan õigel ajal õigesse kohta ja õige kleit on seljas ja kõrvaklapid on seljas, pigem muretsesin sellepärast,» ütles lauljatar.

Lenna tunnistas, et on juba mehega pulmaplaane arutanud ning jutuks on tulnud ka see, milline bänd tähtsal päeval esinema kutsuda. «Me päris lõpuni selle vestlusega ei jõudnud, aga on mõtteid, ma ei tahaks midagi reeta,» jäi Lenna salapäraseks.