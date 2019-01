Gordon Ramsay elu suurim väljakutse? Kuulus kokk sööb ülivürtsikaid kanatiibu, valab pisaraid, vannub ja kannatab

YouTube'is on kanal First We Feast, mis toodab veebiseriaali «Hot Ones» ja on justkui tavaline intervjueerija-intervjueeritava saade. Kuid mitte päris. Sellel saatel on oma vigur. Samal ajal, kui saatejuht Sean Evans küsib saate külaliseks oleva kuulsa inimese käest tema elu ja karjääri kohta käivaid küsimus, süüakse samal ajal järjest suureneva vürtsikuse astmega kanatiibu.