Esimeses klassis reisinud naise kirja kohaselt oli Titanicu kapten Edward Smith purjus

Ühendkuningriigist Southamptonist USAsse New Yorki seilanud Titanic põrkas 14. aprillil 1912 Atlandi ookeani põhjaosas Kanada ranniku lähedal kokku jäämäega. Laev uppus 15. aprillil 1912. Koos laevaga läks merepõhja ka kapten Edward Smith, teatab express.co.uk.

«Kapten oli koos esimese klassi reisijatega joomas ja kaarte mängimas. Laeva juhtimise eest vastutasid tüürimehed. Saime õhtusöögi ajal teada, et jäämäed võivad olla ohuks, kuid kapten ei võtnud selle suhtes midagi ette. Kapten Smith on selles õnnetuses süüdi. Kaotasin kapteni tõttu oma armsa venna George’i,» on naise kirjas.