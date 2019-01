Kristi Nilov toetab Luisa Rõivast: see näitabki, et ollakse seest tühi ja mädanev

«Sellest räigem minu enda meelest oli arvamus, et me Eestit risustama oleme asunud oma lastega,» kirjutas Luisa Facebooki, pidades «selle» all silmas kommentaare, kus teda ja tema peret võrreldakse umbrohuga.

Kristi Nilov vastas selle peale: «Eks inimene on ju ikka see, mis ta oma suust välja laseb. See näitabki, et ollakse seest tühi ja mädanev. Ega kommenteerija ei kirjuta ju kommenteeritava pihta, vaid ikka enda kohta. Ta peab ennast «umbrohuks, lehmaks, idioodiks» jne.»