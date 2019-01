Prrr! Brigita Murutar jagas külmale ilmale vahelduseks bikiinipilti

View this post on Instagram

Kas Teil on ka selline tunne, et..veits tüütu on see külm? 😃 Kohe ikka päris tüütu. Mõnel hommikul tahaks lausa ilma kiuste kenasti kleidi selga sättida..ja siis kangesti kõvasti vandudes jääkülma nahkistme peale oma kanni asetada, et siis järgnevad 🕗 4 kuud põiepõletikku pidada ja tatisest ninast vesiste silmadega suve taga nutta, endale ikka vapralt sisendades, et küll see suvi jõuab. Veast õppides võib ju isegi kanni kenasti talvepükstesse mähkida, et oleks kohe supermahae ennast ja last kokku kaunis 2 tundi päeva peale riidesse ja lahti pakkida, pärast igat rööprähklemist juuksed elektrist laetuna lage kratsimas, keel vestil ja hingi mööda selga mõnusasti alla nirisemas. Lihtsalt cmooon. Minu talviseks lemmiktegevuseks on kuulata, kuidas auto igal viimselgi käivitamisel ägiseb:” Cmoooon piff, külm on, käi jala või vali mõni muu elupaik! Ja üldse, sa tirisid mu liikvele, vaata ise, kuidas sooja saad.” Teiega kõneleb next level külmavares btw, kui te juba aru ei saanud, aga ei noh, talvemõnud ja värki. Tahaks lihtsalt teada, et miks...nii külm on? Ikka head soovides ja suve leinates.