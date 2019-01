Genealoogiline uurimine näitas, et Sussexi hertsoginna on seotud Iirimaaga

Kirikuraamatus on sissekanne, et nimetatud kuupäeval pandi paari Thomas Bird, kes oli Dublinis paikneva 22. jalaväerügemendi reamees ja Mary McCague, kelle elukoht oli Dublinis Merrion Strandil, teatab irishtimes.com.

«See oli meile teada, et Thomas Bird oli sõdur, kuid varem me ei teadnud, et ta teenis Dublinis ja abiellus sealt pärit naisega. Nende abiellumine oli see, millest me uurimist alustasime. Leidsime veel dokumente, mille kohaselt rändasid Meghani Iirimaa sugulased Maltale ja siis Kanadasse New Brunswicki Frederictonisse,» sõnasid genealoogid.