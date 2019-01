Suur päev on käes! Mis täna õhtul EMA galal juhtuma hakkab?

Eesti Muusikaauhinnad 2019 gala jõuab Eesti Meedia kanalite vahendusel nii üle Eesti kui ka piiri taha ajaloo laiaulatuslikuma kajastusega. Otseülekannet on võimalik jälgida Kanal 2 vahendusel, lavatagust melu näeb Kanal 11 ekraanilt, eksklusiivseid välkuudiseid Elu24 lehelt ja kontsertülekannet Elmari raadios.

Auhindu jagatakse galal 17 kategoorias ning kaks võitjat on juba teada: auhinna «Panus Eesti muusikasse» pälvib ansambel Mahavok ning aasta muusikavideo kategooria võitja on Tommy Cash, kuna nomineeritud ongi ainult tema videod. Cash sai tänavu üldse kõige rohkem nominatsioone, kokku 6.

Võrdselt kolm nominatsiooni said Estonian Voices, räppar nublu, Ewert and The Two Dragons, NOËP, Revals ja Lenna. Kõik peale kahe esimese astuvad täna õhtul Saku suurhalli laval ka üles.

Tommy Cash on tänavusel auhinnagalal nomineeritud lausa 6 korral. FOTO: EMA 2019

Kuigi korraldajad show-programmi osas liiga palju kaarte ei ava, on oodata suurejoonelist galaüritust. «Mulle tehti ülesandeks panna kokku maailma kõige ägedam trummi-show ja seda ma ka tegin,» ütles trummar ja gala õhtujuht Reigo Ahven.

Koos Ahvenaga tulevad lavale Eesti Kaitseväe orkestri ajateenijatest rivitrummarid, taikotrummiguru Hele-Riin Uib, François Archanjo ja sambakool Macieira De Ouro (Kuldõunapuu), džässiprofessor Jukkis Uotila Soomest ja kontrabassi virtuoos Peedu Kass.

Reigo Ahven ja kaitseväe orkester proovisaalis. FOTO: Eesti Muusikaauhinnad

Üllatusliku numbriga astub lavale ka kollektiiv Mahavok. Esitatav number on inspireeritud ajaloost ja oodata on üllatusi lavale astuvate solistide osas. «Mahavoki kaubamärgiks on ju ikka olnud kauni harmooniaga meloodiline muusika, mida ilmestavad korralik valgus ja visuaalid,» lausus helilooja ja muusik Heini Vaikmaa.

Mahavok 2009. aasta juulis. FOTO: PRIIT SIMSON/PM/SCANPIX BALTICS

Teist aastat järjest jätkub Eesti Muusikaauhinnad ja Noortebändi konkursi koostöö, mille tulemusena jõuab ka tänavu muusikaauhindade lavale võistluse võitja. 2018. aasta võitjaks on pärimusmuusika tandem Duo Ruut, kuhu kuuluvad Katariina Kivi ja Ann-Lisett Rebane.

Kultuuriklubis Tempel esines ansambel Duo Ruut. FOTO: Lilli Tölp

Veel esinevad metalmuusika duo Talbot ja southern rock'i viljelev kollektiiv Revals. Oma albumiga «Magnetism» on Talbot nomineeritud aasta metalalbumi kategoorias, kusjuures aastast 2014 on kollektiivil antud kategooria võit juba olemas. Revals on tänavu pälvinud lausa kolm nominatsiooni.

Saku suurhallis esinevad pea kõik praeguse aja Eesti muusika säravamad tähed: näiteks võib näha elektroonilise popmuusika kuningat NOËPi, kes kandideerib ühtlasi ka aasta popalbumi, meesartisti ja aasta laulu kategooriates. NOËP esitleb galal uut singlit, millel lööb kaasa Suurbritannias tuntust koguv tulevikutäht Chinchilla.

NOËP on nomineeritud aasta popalbumi, meesartisti ja parima laulu tiitlile. FOTO: EMA 2019

Lisaks saab laval näha tänavuse Eesti Laulu poolfinalisti ja rootsi muusikaedetabeleid vallutavat Victor Crone'i ning mineval aastal fänne värske albumiga üllatanud indie-rock muusika esindajat The Boondocksi.

Samuti astuvad üritusel üles Lenna, Ewert and The Two Dragons ja värske superstaar Uudo Sepp. «Nii Lenna kui ka Ewert ja draakonid on varemgi pakkunud Muusikaauhindade galal võimsat esitust. Uudo jaoks on see küll esimene kord Muusikaauhindade õhtul üles astuda, aga Saku suurhalli lava pole tallegi võõras,» lausus Eesti Fonogrammitootjate Ühingu juhatuse liige Danel Pandre.

Ewert and the two dragons. FOTO: Sander Ilvest

Veel astuvad galal üles Ott Lepland ja Rein Rannap, Öed, Bert Prikenfeld ehk Bert on Beats ning Maian.

Õhtut juhivad Reigo Ahven ja Triinu «Lepatriinu» Paomets.