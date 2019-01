Austraalias Adelaide’is mõõdeti kuumarekord 46,6 kraadi, mis võimaldab sillutisel mune praadida

Austraalias Adelaide'is on nii kuum, et päikese poolt kuumaks köetud sillutisel saab mune praadida

Lõunapoolkeral asuvas Austraalias on suvi ning alates detsembrist 2018 on Austraalia lõuna- ja kaguosas olnud kuumalaine, mille jooksul on erinevates paikades püstitatud 17 soojarekordit.