Briti politsei pidas kinni Eesti noormehe, kes jälitas kohalikku juutuuberit ja lubas ta tappa

Väljaanne kirjutab, et noormees saatis Suurbritanniast pärit blogijale kohutavaid ähvarduskirju ning reisis seejärel ise Eestist tüdruku elukohta, kaasas «pahaendeline» komplekt, mis sisaldas ka kuldset seksimänguasja.

24-aastase Keio kinnisideeks saanud juutuuber võttis ühendust ka politseiga, kes noormeest esiti Eesti ametivõimude kaudu hoiatas.

Seepeale saatis noormees juutuuberile häirivaid e-kirju edasi, mis kõik olid seksuaalse sisuga. Nendes e-kirjades ähvardas ta ka minna Merseyside'i, neiu röövida, teda piinata, vägistada ja tappa.

Noormees lendaski möödunud aasta aprillikuus Suurbritanniasse. Ta saatis tüdrukule Twitteri vahendusel sõnumeid, lisaks ka pilte tema kodust Liverpoolis. Seejärel rääkis tüdruk asjast oma isale.

Tüdruku isa üritas esiti noormeest veenda, et juutuuber ei ela seal. Seejärel helistas isa politseisse.

Kui ametivõimud läksid järgmisel päeval perekonnale paanikaalarme paigaldama, märkasid nad maja läheduses sama poissi, kes politseid nähes põgenes ja istus läheduses olevasse autosse.

Eestlane, kelle isa istus juhiistmel, hakkas politseile vastu, ent ta tõmmati siiski autost välja ning mõlemad mehed arreteeriti.

Autost leidsid ametivõimud ka kahtlase koti. Selles oli nii teiplint, kruvikeeraja kui ka pruunid kindad ja silmamaskid. Lisaks leidis politsei kotist ka taskulambi, püksirihma, ammoniaagilahuse, süstla ja nõela, binokli, plastlilli ja objekti, mida politsei kirjeldab kui «kuldset dildot».

Liverpoolis asuv kohus leidis ka e-kirju, milles eestlane kirjutab, et nad on juutuuberiga saatuse poolt kokku määratud. Selliseid kirju saatis ta blogijale ajavahemikul mai-juuni 2017. aasta, sellele järgnesid novembris juba palju hullumeelsemad säutsud Twitteris.

Prokurör Kenneth Grant sõnas, et ühes emailis kirjutas mees, et sõidab järgmisel aastal Suurbritannias ja «teeb oma elu eesmärgiks tüdruk leida ja ta tappa.»

Noormees rääkis tüdrukule, kuidas ta hiiliks ühel varahommikul tema majja, uimastaks ja rööviks ta. Seejärel ootaks ta, kuniks tüdruk on toibunud ning «ajaks ta kiilaks ja võtaks paljaks.»

Ta sõnas: «Ma vägistan ja rasestan su ning seejärel seon su kinni ja piinan sind tundide kaupa, mis oleks põhimõtteliselt sinu piitsutamine ja teiste tööriistade kasutamine, mis ma endaga kaasa tõin, et panna sind kannatama ja et sa loodetavasti tunneksid seda, mida mina olen kõik need aastad tundma pidanud.»

Veel lisas ta: «Seejärel ma lihtsalt teeksin sellele kõigele lõpu ja pussitaksin sind kööginoaga ning vaataksin, kuidas sa aeglaselt sured.»

Ka noormehe isa arreteeriti kahtlustatuna kuritööle kaasaaitamises, ent Londonis resideeruv ärimees siiski vabastati ilma süüdistusi esitamata.

Noormees ise tunnistas, et ähvardas ohvri üles otsida ja ta jalad otsast saagida. Lisaks tunnistas poiss, et ta võib olla «natuke psühhopaat», aga lisas politseile, et see kõik oli vaid «nali».

Ta eitas tapmisähvarduste saatmist, aga tunnistas, et ütles tüdrukule, et ta on «troll» ning palus tal mitte kellegagi kihluda ega abielluda.

Noormees väitis ametnikele, et reis Liverpooli oli üks osa tema puhkusest ning et see oli tema isa idee. Küll aga ei suutnud ta anda selgitust teatud esemetele, mis autost leiti.

Dildod. Pilt on illustreeriv. FOTO: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Seejuures ei osanud ta selgitada, miks oli tema kotis süstal või teiplint ning väitis lõpuks, et «dildo» oli «näomassaaži vahend».

Noormees küll tunnistas jälitamist, aga eitas kavatsusi seksuaalset kuritegu toime panna.

Algatati ka kohtuasi, aga prokurör võttis süüdistused tagasi pärast seda, mil politsei tunnistas, et kui nad noormeest taga ajasid, polnud tal kotti kaasas.

Samuti leiti, et kui ta oleks tahtnud seksuaalkuritegu toime panna, poleks ta seal olnud koos oma isaga.