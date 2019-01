Eksperdid: jalgapllur Emiliano Sala lennuki võis kukutada tiibadele tekkinud jää

Alates 2015. aastast Prantsusmaal FC Nantes’is mänginud Salast sai sel aastal Ühendkuningriigi Walesi jalgpallikubi Cardiff City mängija ning ta lendas selle nädala alguses oma uue meeskonna juurde, teatab dailymail.co.uk.

Lennundusekspertide arvates võis väikelennuki, millega Sala lendas Prantsusmaalt Ühendkuningriiki, kukutada tiibadele tekkinud jää.

Briti Guernsey saare päästejuhi John Fitzgeraldi sõnul on nad kaotanud lootuse leida 28-aastane jalgpallur Emiliano Sala ja 60-aastane piloot David Ibbotson elusana, kuna õnnetusest on möödas juba mitu päeva.

Merekaart, millel on märgitud alad Briti Guernsey saare juures, kus kadunud lennukit otsitakse FOTO: EPA/Scanpix

Briti lennunduseksperdid analüüsisid nüüdset õnnetust, viidates väikelennuki nõrkadele külgedele.

«Meedia teatel kontakteerus jalgpallur vahetult enne õnnetust oma lähedastega teatades, et lennuk hakkab tükkideks lagunema, väriseb ning kuulda on kummalisi helisid. Meie arvates oli selle põhjuseks tiibadele tekkinud jää. Teada on, et see lennuk ei lennanud väga kõrgel, kuid ikkagi ohustas jäätumine,» sõnasid lennuõnnetusi uurivad spetsialistid.

Ühemootoriline Piper Malibu lendas 1500 meetri kõrgusel, kuid Jersey saare lennujuhtimiskeskus andis piloodile juhise tulla allapoole, 700 meetri kõrgusele. Radar näitas, et piloot viis lennuki ettenähtud kõrgusele enne kui temaga kontakt katkes.

Endise piloodi Alastair Rosenscheini arvates mõjutas jalgpallurit transportinud väikelennukit jahe õhumass, mis mõjutab seni ilma nii Briti saartel kui Põhja-Euroopas.

«Sellistes ilmaoludes, talvisel ajal ja õhtupimeduses on ühemootorilise lennukiga lendamine ohtlik. Piloot oleks pidanud seda teadma,» sõnas Rosenschein.

Piloot Ibbotson kirjutas möödunud nädalal pärast Prantsusmaal Nantes’is maandumist sotsiaalmeedias, et ta ei olnud kaua aega sellise väikelennukiga lennanud ja ta oskused on pisut roostes.

«Jõudsin Nantes’i, kuid lennu ajal tundsin, et mu lennuoskused jätsid soovida. Eriti see, mis puudutab Instrumental Landing Systemi. Olen siiski nüüd Prantsusmaal. Kui tagasi saabun, siis tulen teid tervitama. Teie kord on osta kohvi,» teatas piloot oma sõpradele.

Instrumental Landing System (ILS) on instrumentaalmaandumissüsteem. Tegemist on raadionavigatsiooniks kasutatava süsteemiga, mis annab õhusõiduki kohta horisontaalset ja vertikaalset informatsiooni enne maandumist ja maandumise ajal.

Nii Briti kui Prantsuse meedias imestati, et miks Cardiff City ei andnud Salale, kelle eest maksti 15 miljonit naela (17 miljonit eurot) turvalist lennuvõimalust Nantes’ist Cardiffi.

Cardiff City juht Mehmet Dalman teatas, et nad pakkusid Salale transpordivõimalust, kuid jalgpallur eelistas väikelennukit, kuna arvas, et nii jõuab kiiremini kohale.

Emiliano Sala mälestamine ta endise koduklubi FC Nantes'i treeningkeskuses FOTO: SEBASTIEN SALOM GOMIS/SIPA /Scanpix

Sala keeldumise põhjuseks peetakse asjaolu, et ta oleks pidanud esmalt sõitma rongiga Nantes’ist Pariisi ja sealt Londonisse. Londonist oleks ta pidanud sõitma autoga Cardiffi.

The Suni teatel kuulus La Manche’i kukkunud väikelennuk šotlasest jalgpalliagendile William McKayle, piloot Ibbotson üüris seda lennukit.

Šotlasest jalgpalliagent William McKay FOTO: SWNS.com/Scanpix

McKay on briti üks tuntumaid jalgpalliagente, kes on toonud Prantsusmaalt mitmeid mängijaid Inglise klubidesse.

Kinnitamata andmetel oli 1984. aastast pärit Malibu Piper nii halvas seisukorras, et piloot Ibbotson pidi tegema Nantes’is kolm õhkutõusmiskatset enne kui sai õhku tõustud.

Nimetatud lennuk oli registreeritud USAs, kuid kolm aastat tagasi tõi briti piloot David Henderson selle Suurbritanniasse.

Henderson andis 2015 BBCle seoses selle lennukiga intervjuu, milles hoiatas, et selline väike kerglennuk on sobiv lendamiseks soojas kliimas, madalal kõrgusel ja mitte vee kohal.

Piloot David Henderson jagamas 2015 BBCle Piper Malibu PA-46 lennuki kohta selgitusi FOTO: BBC /Scanpix

«Kui Malibu Piperiga lennata liiga kõrgel või ka veel kohal, on oht, et tiibadele tekib jää. Jääst vabanemiseks tuleb lennata allapoole, kus õhk on soojem,» sõnas piloot siis antud intervjuus.

Emiliano Sala endine kallim, Victoria’s Secreti modell, 27-aastane Berenice Schakair kirjutas sotsiaalmeedias, et ta ekskallima kadumine ei olnud lihtsalt lennuõnnetus, vaid sellega on seotud Prantsusmaa ja Briti «jalgpallimaffia».