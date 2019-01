Kohus algas: räppar Aropit süüdistatakse avaliku korra raskes rikkumises

Elu24 kirjutas eelmisel aastal, et klubis Hollywood läksid 30. detsembril väidetavalt kaklema räpparid Uku Arop ja Abraham ehk Lennart Lundve . Lisaks osales kakluses väidetavalt ka Aropi vend Christopher .

Aropi väitel sai tüli alguse Abrahami provotseerivast käitumisest. «Abrahami ebameeldiva käitumis- ja kõnemaneeri tõttu ütlesin talle korduvalt, et viimane oma juba jauramiseks muutunud solvamise lõpetaks,» rääkis räppar toona.

Lisaks süüdistas Arop, et Abraham jättis tahtlikult omapoolsetest ütlustest välja kolme erineva naise solvamise. «Lisaks minu ja teiste kaaskülastajate provotseerimise, oma kaaskonna ning aumehe julguse tunnistada, et ta pruukis liialt palju suud, mille eest teda hiljem ka löödi.»

Abraham omakorda väitis toona Elu24le, et konflikt algas sellega, et teda löödi. «Kordan üle – mina ei teinud esimest lööki. Mina olin baarileti ääres üksinda, kui minu ümber tulid ründajad mitmekesi,» sõnas ta.

Ka kinnitas ta, et kõik vigastused on üles pildistatud ja politseil olemas.

Abraham on ka öeldnud, et tema ei ole vägivaldne inimene: «Minu asi ei ole selgitada seda, miks keegi mind ründab. Ma ei ole selline inimene, kes teistele kätega kallale läheks, seega ei oska ka nende inimestega suhestuda. Mina lahendan asju sõnadega, nagu me räpparid ikka peaks.»