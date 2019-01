Indiaanlannast näitlejanna on esmakordselt Oscari nominent

Mehhiko pealinna México elanikest enamik on lühikest kasvu, punakaspruuni naha ja musta värvi juustega, samas reklaamidel olevad inimesed on pikemat kasvu, valge nahaga ja blondid. Režissöör Alfonso Cuaróni film «Roma» rikub seda pikka aega kehtinud kinnitamata reeglit, olles sellega Mehhiko filmide seas suur erand, teatab yle.fi.

See mustvalge film räägib Mehhiko keskklassi kuuluva perekonna elust 1970. aastatel ja peategelane on põliselanikust koduabiline, misteekide hulka kuuluv Cleo.

Cleod kehastab 25-aastane Yalitza Aparicio, kes on pärit Lõuna-Mehhikost Oaxacast Mixteca piirkonnast, olles ka ise oma päritolult misteek.

«Olen oma elu jooksul näinud filme, kus mängivad inimesed, kes ei ole minu moodi ja kellega mul ei ole seost. Ühiskond on kehtestanud teatud stereotüübid, millesse sa pead mahtuma ja see on väga piirav,» sõnas filmis «Roma» peategelast kehastav Aparicio.