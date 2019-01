Priit «Brad» Jürjens: ainult lumehelbekesed ei tule toime õela kriitikaga

«Ei näinud mina saates ühtegi tegelast, kes võiks väita, et talle suruti püstol otsaette ja öeldi et nüüd hakkad lauljaks. Või näitlejaks. Või saatejuhiks. Nad kõik pidid ju kunagi tundma, et see on nende kutsumus. Ja selliseid kutsumusi saadab tahes tahtmata inimeste arvamus. Nii positiivne kui ka negatiivne arvamus, ning mul on siiralt kahju, et saates osalevad lumehelbekesed sellest alles nüüd teada said.»