Brigitte Hundi vastus netikommentaatoritele: ma tean, et ma olen ilus, ja ma tean, et ma pole paks

Power Hit Radio raadiohääl Brigitte Susanne Hunt rääkis, et ta on enda kohta kommentaare vaadanud ja lugenud, sest see on teatud mõttes sõltuvust tekitav. «See on sadomasohhism enda suunas, et ma tahan kõike seda rõvedust näha,» rääkis Brigitte.

Ta lisas kohe järgi, et nüüd on ta võtnud suhtumise, et ta ei loe mitte midagi.

«Aga ma vaatan kommentaaride aru, et selle järgi näha, kas ma olen veel relavantne, kas ma ajan veel inimesi närvi ja kui ma ajan veel inimesi närvi, siis on kõik veel väga hästi,» sõnas ta naljatades.

Brigitte lisas, et ta on harjunud sellega, et teda solvatakse.

«Minu jaoks ei ole uus kogemus see, et mind mõnitatakse, kiusatakse, öeldakse halvasti. See kõik algab mingis mõttes juba koolist. Ma olen sellega harjunud, et ma ei meeldi väga paljudele inimestele,» ütles ta.

Brigitte Hunt: kui ma loen enda kohta, et ma olen kole, paks ja rumal, siis ma tean, et ma ei ole seda. FOTO: MADIS SINIVEE / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Kuid neiul on ka selgitus selle kohta, miks inimesed kipuvad teistele halvasti ütlema.

«Kõik need inimesed, kes ütlevad teise kohta halvasti, ei meeldi iseendale. Ja ma ei anna neile seda võitu, et ma lõpetan oma unistuste püüdmise või oma asjade tegemise. See oleks rumal,» põhjendas ta.

Brigitte on väga tugev ja enesekindel inimene, kes teab enda väärtust. Sellepärast teda teiste kurjad kommentaarid ka ei mõjuta.