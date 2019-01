Viktoria Ladõnskaja karusloomade eelnõust: vajutades nupule, ma justkui pidin andma loa nende tapmiseks

«Täna (eile) oli Riigikogu istungil päevakorras karusloomafarmide keelamise eelnõu. Ma olin keelamise poolt. Tunnistan ausalt, et mõtisklesin selle teema üle tublisti mitu aastat. Ei, ma ei ole taimetoitlane ja ma ei ole loomafarmide vastane. Aga karusnahk … on midagi, milleta ilmselgelt saab tänapäeval hakkama. Minu jaoks need eeldused, mis kunagi kehtisid (selleks, et mitte ära surra külma käes, inimene pidi tapma looma ja katma end tema nahaga) enam justkui ei kehti,» kirjutas riigikogulane.