The Neighbourhoodi kontserdi erikülaline on Los Angelese päritolu Health

Health sai laiema kõlapinna kui 2007. aastal otsustas Crystal Castle remiksida nende lugu «Crimewave». Mõni aeg hiljem ilmunud omanimeline debüütalbum tõi kaasa erikülalise staatuse Nine Inch Naili tuuril «Lights In The Sky Tour». Kaks aastat hiljem ilmunud EP «Get Color» sisaldas endas ka lugu «Die Slow», millest sai kiiresti undeground hit ning lugu peetakse tänini Healthi visiitkaardiks. EP ilmumisele järgnesid muuhulgas kutsed festivalidele Pitchfork Fest ja Primavera Sound. 2012. aastal komponeeris Health muusika populaarsele arvutimängule Max Payne 3, hiljem samal aastal salvestati lugu «High Pressure Dave» ka mängule Grand Theft Auto V. Bändi siiani viimane album «Death Magic» nägi ilmavalgust 2015. aasta augustis.

The Neighbourhood loodi aastal 2011, esimene täispikk album «I Love You» nägi ilmavalgust pärast kahte tegevusaastat. Album debüteeris Billboard 200 edetabelis 39. kohal, aga juba mõne kuu pärast saavutas laul «Sweater Weather» ennenägematu populaarsuse. Bändi muusikat on võib segu indie'st, popist, hip-hopist, rütmibluusist ja alternatiivsetest kitarrimeloodiatest. Ajakiri Rolling Stone nimetab gruppi väga atmosfääriliseks ja melanhoolseks, tõstes seejuures esile muusikute emotsionaalsust ja väljenduslikkust. Solist Jesse Rutherford on erakordselt karismaatiline, teda nimetatakse tihti ümbersündinud Kurt Cobainiks. Lisaks on grupil läbimõeldud ja väga kontseptuaalne visuaalne stiil. Mustvalge fotomotiiv ja videoklipid on omal moel saanud nende visiitkaardiks. Grupi kolmas album «The Neighbourhood» ilmus möödnud aasta märtsis. Albumile on valitud 12 atmosfäärilist kompositsiooni, mis on inspireeriva, lüürilise ja romantilise rütmibluusi meloodiaga. S