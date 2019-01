Video: hertsoginna Meghani uut töötajat peetakse kompuks

Christian Jones, kes on hertsoginna Meghani ja prints Harry uus pressiesindaja

Sotsiaalmeedias kommenteeriti, et Meghani uus töötaja on tõeline kompu, kelle peal silm puhkab.

Uue pressiesindaja Jonesi üheks ülesandeks on muuta positiivsemaks pilti prints Harry ja ta vanema venna, prints Williami suhtest. Briti meedia spekuleerib alates 2018. aasta maist, mil prints Harry ja Meghan Markle abiellusid, et kahe venna suhe on halvenenud.