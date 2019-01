Video: Ewert Sundja ei jälgi maailma muusikatrende ja annab egoistlikke vastuseid

Ewert and The Two Dragons on sel aastal nomineeritud kolmele muusikaauhinnale: aasta rokkalbum ja album ning aasta ansambel. Bändi ninamees Ewert loodab täna ka mõne võidu saada. «Mul on siin paar rauda tules, nii et äkki näkkab,» ütles ta Elu24 reporterile.