Video: Öed ennustavad muusikatulevikku: Pluuto on väga äge uus nimi

Möödunud aastal debüütalbumi välja andnud Tuuli Rand ja Kristel Aaslaid usuvad, et kõik muusikamaastiku vingemad tegijad on Eesti Muusikaauhindadel esindatud. «Minu isiklikud lemmikud on Lenna, kes sai väga hea plaadi valmis, ja suur üllataja Kuradi Saar, mis oli minu arust väga lahe projekt,» meenutas Aaslaid lõppenud aasta säravamaid tähti.

Ära mainiti ka menukas mõminaräppar nublu. «Ei saa üle ega ümber sellest pisikesest kutsikast, kes Eesti oma käpa alla tõmbas täielikult. Nublu aasta oli 2018 kindlasti ja ka 2019 ja sealt edasi ka,» ütles Aaslaid.

Öed nõustusid, et Eesti Muusikaauhindadelt ei tohiks tunnustuseta koju minna Tommy Cash. «Sel aastal on garanteeritud, et ta saab siit midagi,» ütles Tuuli Rand. Nimelt on Cash aasta muusikavideo kategoorias nomineeritud lausa kolmel korral, nii et auhind läheb loosi vaid tema enda lugude vahel.

Eesti muusikas tasuks Ödede arvates panustada räpparitele. «Tundub, et räpp on päris laes praegu, igasugu Soundcloudi räpparid ja kes siin kõik on üles tulnud. Pluuto on näiteks väga äge uus nimi, aga tal on väga lahe käekiri, nii et talle ma hoian küll pöialt,» rääkis Rand.

Öed rääkisid intervjuus, mis olid 2018. aasta kõige meeldejäävamad hetked ning kuhu 2019 neid viib. «Hoog veel raugema ei hakka,» lubas Rand.