Eesti musa teiselpool maakera: Trad.Attack esines kuulsal folgifestivalil, mida fännas üle 100 000 inimese

Eesti folgibänd, mille üheks eestvedajaks on Jalmar Vabarna, osales kuuepäevasel Woodford Folk festivalil, mis toimus 27. detsember – 1. jaanuar Woodfordis Queenslandis. Muusikafestival, mida on korraldatud aastast 1985, võtab igal aastal vastu üle 100 000 külastaja. Kui varasematel aastatel on külastajate arv küündinud isegi 120 000 peale, siis on korraldajad piiranud arvu 100 000 peale.

Woodfordi folgifestival FOTO: Facebook

Jalmar Vabarna rääkis Elu24-le antud intervjuus, et see oli nende esimene Austraalia tuur. Olles Woodford festivalil andnud viis kontserti järjest, said nad kaugel-kaugel väljamaal unustamatu kogemuse osaliseks, kui joviaalsetele ning avatud iseloomuga austraallastele pakuti oma parimaid palu. Kuna Austraalia asub Eestiga võrreldes geograafiliselt teisel pool maakera, siis tuli ka aastavahetus neile varem. Trad.Attack palus rahval aastavahetuse ajal hõigata eesti keeles «head uut aastat!». Ja seda ka mitmetuhande pealine rahvas ka tegi.

Eesti folgibänd, kelle liikmete hulka kuuluvad peale Jalmari ka Sandra Vabarna.

Pärast Woodfordi festivalil mängimist, said eestlased korraldajate abiga jätkata Austraalia idaranniku avastamist ning andsid selle juures mitu kontserti suurematel ja väiksematel lavadel.

«Mängisime post-Woodford kontserte veel Eumundis, Brisbanes ja Melbournes. Pärast neid lendasime Tasmaaniasse, kus mängisime Cygnet Folk Music Festivalil ning lisaks ka MONA (Museum of Old and New Art) muuseumi suvelaval,» lisas Vabarna.

Kõiki neid kontserte tulid vaatama ka Austraalias elavad eestlased, et omadele maksimaalselt kaasa elada. Austraalia tuur lõpetati Sydneys asuvas Eesti Majas, mis Jalmari arvates oli sobilik koht, kus otsad kokku tõmmata.

«Väga tore ja hästi korraldatud tuur,» kirjeldas Jalmar Austraalia elamust. «Kontaktide mõttes oluline. Paari aasta pärast lähme tagasi. Esimene festival oli just väga hea. Kuna see on populaane, siis tuleb sinna kandideerida. Mitu aastat püüdsime sinna festivalile pääseda ja nüüd lõpuks saime minna,» lisas bändi kitarrist Jalmar.

Aga kuidas erinevad omavahel Austraalia ja Eesti publik?

«Austraallased on kindlasti pisut avatumad inimesed. Publiku hulgas olid vanemaid ja nooremaid inimesi. Vanemad enamasti istusid, kuid oli neid vanemaid ka, kes tantsisid nii et silma ka ei pilkunud,» kirjeldas Jalmar.

«Austraalia publik on ka hipilikum. Meil on ka see nišš, aga seal on see levinum. Nende hipindusega käib kaasas jällegi väga teadlik ja säästlik eluviis. Inimesed käisid oma veepudelitega ringi ja täitsid neid. Ei olnud prügi tootmist ega risustamist,» jagas Jalmar austraallastele komplimente.

Jalmar leiab, et Woodfordi festival oli ka korralikult läbimõeldud. «See oli kaunistatud ja seal oli palju nö skulptuure. Festivali korraldajad on maa ära ostnud ja see toimus nende enda maal. See oli järjepanud 34. festival. Peakorraldaja ise, kes on üle 80 aasta vana, ütles, et see on tema jaoks viimane festivalikülastus,» rääkis Vabarna

Trad.Attack Austraalia tuuri lõpus FOTO: Facebook

Jalmarile jäi festivalikülastajate puhul silma ka see, et seal erilist joomakultuuri pole. «Rahvas on kokkuhoidev. Nad on elavad ja joviaalsed, mis võib meile olla võõras. Festivali alla olid mõned õlle- ja veiniputkad, kõik käis topsiringi meetodil. Aga mujal alal alkoholi joomine silma ei jäänud. Linnas on sotsiaalelu täitsa olemas, kuid seal on alkoholipoed eraldi, mis tähendab, et tavalises toidupoes alkoholi ei saa,» tõi Jalmar välja. Lisaks on neil klubikultuuris väga ranged reeglid. Need inimesed, kelle puhul pannakse tähele purjus olemise tunnusmärke, neid klubisse sisse ei lasta, ammugi ei müüda neile alkoholi.

Pärast Austraaliast naasmist tõmbab bänd natuke kodumaal hinge ning annavad 8. veebruaril kontserdi Alexela kontserdimajas, mis on nende selle aasta ainukene kontsert Eestis.

«Töötame uue albumi kallal ja siis reisime korraks Kanadasse. Seal on Folk Alliance International festival. Üritame leida koostööpartnereid, et suviseid plaane täita,» ütles Jalmar ja lisas, et märtsi alguses minnakse Siberisse ning sama kuu lõpus põhjanaabrite juurde Soome.