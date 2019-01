Video: NOËP teab, millisele muusikule 2019. aastal panustama peaks

NOËP ehk Andres Kõpper on nomineeritud kolmele muusikaauhinnale: aasta meesartist, aasta popalbum ja parim laul. Kusjuures parima laulu kategoorias loodab NOËP hoopis mõminaräppar nublu võitu. Nublut nimetab NOËP ka 2018. aasta kõige vingemaks tegijaks.

NOËPi arvates peaks Eesti muusikamaastikul panustama noore lauljatari Emily J peale, kes osaleb tänavu ka Eesti Laulul. «Emily J on see aasta kõvasti lammutanud, ma arvan, et tal tuleb sel aastal kindlasti mingit head kraami,» ütles NOËP, kes võtab samuti eurokarussellist osa, seda küll Kerli Kivilaane tiimis.