Mis sai lennuõnnetuses kadunud jalgpallurist? Politsei avaldas neli võimalust

Guernsey politsei pani kokku neli stsenaariumit, mis võis jalgpalluri ja piloodiga juhtuda. Kahes on Sala ja ta kaaslane elus, kuid tõenäosus, et nad pääsesid eluga, on siiski õhkõrn.

Prantsuse meedia teatas 22. jaanuaril, et kadunud lennukit juhtis kogenud briti piloot, 60-aastane David Henderson, kuid Henderson lükkas kiiresti selle sotsiaalmeedias ümber kinnitades, et ta ei ole kadunud.

Politsei lisas, et kuna mehi ei ole leitud ja möödas on rohkem kui ööpäev, siis nende elusana leidmise võimalus on peaaegu olematu. La Manche’i väinas on keskmine veetemperatuur üheksa kraadi ja sellsie temperatuuriga vees kaua vastu ei pea.