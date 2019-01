Hoiame pöidlaid! Joel Juht saadeti esimese eestlasena ekstreemsele polaarmaratonile

Juht on valmistunud maratoniks ligi aasta ning tema treenimisel on olnud abiks oma ala parimad sportlased ja spetsialistid. Samal ajal on kogu teekonda kõrvalt jälginud rohkelt Eesti inimesi, ühelt poolt põnevuse, teisalt aga hirmu ja ootusärevusega.

«Täitsa vahva linnake tundub, aga välja pole ma õieti veel vaadanudki. Praegu on tunne kuidagi liiga hea, et tõsi olla – hotell on selline retrostiilis, siin saab tavapärast sööki, veel saab magada isegi voodis. Varsti aga jõuab kätte see periood, kus asi enam nii lihtne ei ole – siis ei tea, mida oodata,» selgitab Juht.

Kui ta mõtleb tagasi ettevalmistusele, on ta igati rahul ning ütleb, et võistluseks on tehtud kõike maksimumiga. «Toit mul küll otsa ei saa – seda on mul nii palju, et võiks kõik siin ära toita,» muheleb Juht. Ta ei oskagi leida asja, mille pärast muretseda, vaid on võistluse eel üsna rahulik. Peamine eesmärk oli kogu varustusega ilusti kohale jõuda ning see on saavutatud.