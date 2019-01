Video: kaks plikat lahkusid lasteaiast, üritades miinus 45 kraadi juures koju minna

Lasteaia turvakaamera jäädvustas endale joped selga ja mütsid pähe pannud tüdrukute lahkumise, kuid kasvatajaid ei märganud kohe, et nad kadunud on, teatab msn.com.

Laste seiklema minemise ajal oli Jakutskis õhutemperatuur miinus 45 kraadi.

Talv Jakutskis FOTO: Svetlana Pavlova / Svetlana Pavlova/TASS/Scanpix

Lapsed leiti üles, ühe tüdruku käsi oli külmakahjustuse saanud ja ta viidi haiglasse.

Laste kadumist märgati alles siis, kui Lena Kutukova ema Jevdokia Kutukova oma lapsele lasteaeda järele tuli, kuid last ei olnud. Samuti oli nagist kadunud ta jope.

Ema teatas kasvatajatele, et ta tütar on kadunud, samuti tütre sõbranna. Naine helistas teise tüdruku vanematele ja nad ei teadnud, et nende tütar on lasteaiast lahkunud.

Kaader turvakaamera videost, millel on näha kahe tüdruku lahkumist FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Ka need vanemad kiirustasid laste kadumisest kuuldes lasteaeda.

Siis helistas Kutukovale ta isa, kes teatas, et Lena jõudis koju, kuid laps nutab, sest ta käed on külmetada saanud. Ilmnes, et tüdruk ei olnud kindaid kätte pannud, kuid tal oli kaasas pehme kaisuloom, mille abil ta üritas käsi soojas hoida.

Lisaks pani üks võõras oma villase rätiku lapsele ümber.

Teine tüdruk ei jõudnud koju, politsei asus teda otsima ja laps leiti üks tund hiljem naabrite majast.

«Jumal tänatud, et mu lapse kaaslane ära ei külmunud, sest väljas oli ikka väga külm,» lausus Jevdokia Kutukova.

Sellel lapsel täheldasid parameedikud alajahtumist, pärast kontrolli lubati ta koju.

Lasteaia ja vanemate teatel ei ole need kaks tüdrukt varem lasteaiast iseseisvalt lahkunud.

Lasteaia juhid ja politsei uurivad, kuidas lapsed kellegi nägemata välja minna said.

Sahha Vabariigi pealinn, 270 000 elanikuga Jakutsk asub Lena jõe vasakul kaldal ja on ehitatud igikeltsale.

Jakutskis on mandriline kliima pika külma talve ja lühikese palava suvega. Kõige külmem kuu on jaanuar, keskmine temperatuur on siis miinus 40 kraadi.

Talv Jakutskis FOTO: Maxim Shemetov / Reuters/Scanpix