I Wear* Experiment annab laupäeval Intsikurmu talifestivalile avalöögi

Laupäeval, 26. jaanuaril algusega kell 18.00 toimub Intsikurmu KETS poes Intsikurmu Talifestivali avalöök, mille raames annab eksklusiivse minikontserdi festivali üks peaesinejatest I Wear* Experiment. Lisaks kontserdile on võimalik bändiliikmetega mõõtu võtta pinksiturniiril ning uudistada bändi uusi fännitooteid. Samuti on õhtu jooksul plaanis mitmeid üllatusi.

«Meil on väga hea meel, et saame just Intsikurmu talifestivalil oma detsembris ilmunud uut albumit «Jupiterz» esitleda,» sõnab bändiliige Hando Jaksi.