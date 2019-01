Kuula kohe: Renate avaldas uue eestikeelse singli «Kuuseis»

Lugu on pärit albumilt, mis selle aasta lõpus või uue aasta alguses ilmavalgust nägema peaks.

«Laul sündis juba tegelikult 2017. aastal ja oli meil pikalt valmiskujul sahtlis. Nüüd tundus olevat õige aeg see välja anda,» rääkis Renate.

Loo on kirjutanud Renate ning produtsendiks on Lenny LaVida, video autoriks on Kevin Saks.