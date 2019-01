DNA-test lükkas ümber Hitleri liitlase Rudolf Hessi kohta levinud vandenõuteooria

Austria Salzburgi ülikooli krimiantropoloogid said Hessi meessoost järglase DNAd ja võrdlesid seda Hessi vereproovidest saadud DNAga.

Vereampullidel on kiri «Spandau vangla eluaegne vang number 7». Nii nimetati Hessi selles vanglas.

Austria krimiantropoloogide DNA-uuring lükkas ümber aastakümneid levinud vandenõuteooria, et Hess pääses eluaegsest vangistusest ja seda kandis tema asemel keegi teine. Hessi sugulase DNA ja Hessi DNA võrdlev uuring kinnitas, et vanglas oli Hess.

Spandau vangla kunagine arst Hugh Thomas oli see, kes pooldas ja levitas Hessi vanglast pääsemise teooriat.

Arsti sõnul oli Spandau vangla vangi number 7 keha- ja koljukuju erinev Hessi välimusest. Vangistuses olnud Hess kirjutas oma naisele Ilse Hessile, kuid ei soovinud ta tema ega teiste sugulastega näost näkku kohtuda kui talle seda võimalust pakuti. Thomase arvates oli see otsene viide, et Hessi asemel on keegi teine, kes kartis oma isiku paljastumist.