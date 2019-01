Galerii: Nüüd on selge! Eestist on pärit planeedi ja galaktika ilusaimad vanaemad

Lilia Kozlova sõnul, kes on nüüd Grandma Universe 2019 II tiitli omanik, konkurss andis võimaluse end proovile panna. Lilia on väga tänulik agentuurile Angel Models unikaalse võimaluse eest. «Kõik unistused täituvad. Uskuge endasse ja oma ilusse, liikuge oma eesmärgi poole. Pidage meeles, et naine on ilus igas vanuses, kindlasti tuleb selle nimel tööd teha, kuid ilma tööta ei saa ka leiba,» lisas Lilia.