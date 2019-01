Sotsiaalmeedia uus trend: kaunitarid üle kogu maailma viskavad «karvase jaanuari» ajaks žiletid nurka

«Januhairy» ehk «karvane jaanuar» võtab õppust meestele mõeldud vuntsikasvatamise novembrilt ehk «movembrilt», mis on levinud üle maailma. Naised üritavad uue üleskutsega tähelepanu juhtida ebavõrdsele kohtlemisele, mida õrnem sugu taluma peab, kui nende kehal karvu leidub. Eesmärk on ühiskonnale selgeks teha, et karvases kehas pole midagi ebaloomulikku.