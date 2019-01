Eesti Laulu poolfinalist Inga väänas jala välja ja pole siiani ühtki proovi teinud: kõik on selgusetu

Tüdrukutepundist La La Ladies tuntud Inga käis teisipäeva hommikul MyHitsi stuudios, kus tunnistas ausalt, et pole kindel, kas ta saab Eesti Laulu poolfinaalis endast kõik anda. «Kõige ausam vastus on see, et ma jätan selle vastuse niivõrd lahtiseks, et kõik on selgusetu. Ka minul endal on asi praegu selgusetu,» rääkis lauljatar.