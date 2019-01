Video: Sussexi hertsoginna sai sama pakkumise, mis kunagi tehti printsess Dianale

Briti Vogue’i peatoimetaja, 46-aastane Edward Enniful teatas, et ta tegi 37-aastasele hertsoginna Meghanile pakkumise olla järgmine briti kuningliku pere liige, kes on selle ajakirja esikaanel, teatab msn.com.

Ta jätkas, et tema arvates on hertsoginna Meghan ja hertsoginna Catherine omavahel võistlejad, samas nende moemaitse on erinev. Meghan on julgem, Catherine konservatiivsem.